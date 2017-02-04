Спортивный календарь с 6 по 12 февраля

29 января — 8 февраля. 28-я Всемирная зимняя универсиада. Алматы (Казахстан)

За победу борются около 1,6 тысячи спортсменов из 54 стран, в том числе девять представителей Кыргызстана. В программе 12 видов спорта.





4—13 февраля . Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по шахматам (первая лига). Бишкек

Игроки, которые займут с первого по 15-е место, получат право выступить в высшей лиге. Турнир проводится по швейцарской системе.





6—12 февраля . Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

Участвуют 35 спортсменок из 19 стран, в том числе кыргызстанка Эмма Нургазиева. Она вступит в борьбу на стадии квалификации. На прошлой неделе она играла на другом турнире в Анталье и выбыла из борьбы на ранней стадии.





6—19 февраля . Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Санкт-Мориц (Швейцария)

«Отстрелявшись» на Всемирной универсиаде, наши горнолыжники отправляются в Европу. На ЧМ они поборются за рейтинговые очки, необходимые для квалификации на Олимпиаду-2018 , и постараются подойти к пику формы в преддверии Азиатских игр.





7 февраля. Кубок АФК по футболу, квалификационный раунд, плей-офф . Балканабад (Туркменистан)

«Балкан» (Туркменистан) — «Дордой» (Кыргызстан).

Противостояние состоит из двух матчей. Первый состоялся 31 января в Оше. «Дордой» не смог одолеть гостей и здорово осложнил себе задачу по выходу в следующий круг.





8—10 февраля . Международные соревнования по спортивному и боевому самбо. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула, 10.00

Турнир юбилейный, проводится в 30-й раз. Он посвящен памяти воина-интернационалиста , кавалера Ордена Красной Звезды Виталия Гордеева и 28-летию вывода советских войск из Афганистана.





8—12 февраля . Международные соревнования Sophia Trophy по фигурному катанию. София (Болгария)

От Кыргызстана выступят две фигуристки, которые тоже готовятся к Азиаде.





10—11 февраля . Открытый чемпионат Бишкека по легкой атлетике в помещениях. Бишкек, Академия физической культуры и спорта

Турниры у легкоатлетов идут один за другим. Нынешний — репетиция чемпионата Кыргызстана, который состоится неделей позже.





10—12 февраля . Турнир на Кубок Федерации снукера Кыргызстана. Бишкек, клуб «Дуплет»

Нынешний сезон для наших снукеристов будет насыщенным. Чего стоит чемпионат Азии, который пройдет весной в Кыргызстане. Кубок Федерации — один из этапов подготовки к нему.





12 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу, четвертый тур. Бишкек, школа-гимназия № 29

Турнир набирает обороты. В этом году в нем участвует рекордное число команд, что говорит о долгожданном возрождении кыргызского баскетбола.

«Алга» — Fire-29 , 9.00,

КРСУ — «Кант», 10.30,

«Политехник» — «Кара-Балта» , 12.00,

КНУ — «Токмок», 13.30,

КГЮА — «Тулпар-СКИФ-2» , 15.00,

«Тулпар-СКИФ» — КТУ «Манас», 16.30,

«Гиннес-29» — «Мой телефон», 18.00,

«Нарын» — «Гризли», 19.30.