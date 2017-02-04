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Спорт

Лыжники из Кыргызстана неудачно выступили в спринтерской гонке на Всемирной универсиаде

Лыжники из Кыргызстана неудачно выступили в спринтерской гонке на Всемирной зимней универсиаде, продолжающейся в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, сегодня в рамках универсиады проходят состязания в дисциплине «смешанный командный спринт». Участвуют 29 команд из 17 стран, в том числе отечественный дуэт Кундуз Абдыкадырова – Тариэль Жаркымбаев.

Состоялось два полуфинала, по итогам которых сильнейшие дуэты получили право выступить в финале. Кыргызстанцы выступили в полуфинале-1. Первое место в нем заняли представители Казахстана (19 минут 42 секунды), второе – французы (19 минут 4,5 секунды), третье - россияне (19 минут 4,59 секунды). Кыргызстанцы отстали на круг, остались без места в итоговом протоколе и завершили выступление.
Ссылка: http://new.24.kg/sport/44420/
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