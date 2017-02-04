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Спорт

Более 500 медалей завоевали кыргызские спортсмены в 2016 году

За 2016 год Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта провело 262 спортивно-массовых мероприятия, из них 105 международных. Такие данные представлены на итоговой коллегии ведомства.

Как сообщили в пресс-службе правительства, за отчетный период спортсмены командированы на 245 международных соревнований по различным видам спорта.

Всего отечественные спортсмены завоевали на крупных международных спортивно-массовых мероприятиях 538 медалей:

За показанные результаты 357 членов сборных команд КР получали стипендии. Общая сумма стипендиального фонда составила 32 миллиона сомов.
Ссылка: http://new.24.kg/sport/44406/
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