08:33
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
Спорт

Кикбоксер из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя «Матрицы»

Кикбоксер из Кыргызстана, 23-летний уроженец Бишкека Рафаэль Физиев стал звездой Сети, почувствовав себя Нео из культового фантастического боевика «Матрица». Об этом сообщил Life.

Как отмечается, в рамках турнира Toyota Marathon в городке Пхитсанулок Рафаэль Физиев встретился с местной звездой тайского бокса Согро Петьинди. Чтобы избежать сильнейшего удара ногой, кыргызстанец повторил трюк персонажа Киану Ривза, продемонстрировав невероятную гибкость и отклонившись от удара на 45 градусов.

Несмотря на фантастический «финт», Рафаэль Физиев потерпел поражение в бою.
Ссылка: http://new.24.kg/sport/44402/
просмотров: 461
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы завоевали девять медалей на чемпионате Азии по кикбоксингу
Кыргызстанцы завоевали три медали на чемпионате мира среди юниоров по кикбоксингу
Кикбоксер Алексей Федосеев провел бой за титул чемпиона мира по кикбоксингу
Алексей Федосеев. Бой в сердце Европы
В Бишкеке на Спартакиаде по неолимпийским видам спорта завершились соревнования по кикбоксингу
В Бишкеке определились сильнейшие кикбоксеры КР
Спортсмен из Кыргызстана выиграл «бронзу» на ЧМ по кикбоксингу
Ноябрь спортивный: взлеты и падения
Кыргызстанец Уланбек Касымбеков – чемпион мира по кикбоксингу
Три кыргызстанца пробились в финал чемпионата мира по кикбоксингу
Популярные новости
Зимний экстрим: на&nbsp;велосипеде, как на&nbsp;лыжах Зимний экстрим: на велосипеде, как на лыжах
В&nbsp;столице прошел турнир Bishkek Open по&nbsp;карате-до В столице прошел турнир Bishkek Open по карате-до
Шахматисты из&nbsp;Кыргызстана пробились в&nbsp;десятку сильнейших на&nbsp;турнире Moscow Open Шахматисты из Кыргызстана пробились в десятку сильнейших на турнире Moscow Open
Спортивный календарь с&nbsp;6 по&nbsp;12 февраля Спортивный календарь с 6 по 12 февраля
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе