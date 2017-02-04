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Спорт

В Бишкеке прошел фестиваль ушу «Рождение дракона»

В Бишкеке накануне прошел республиканский фестиваль традиционного ушу «Рождение дракона». Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, участвовали около 300 ушуистов (самым юным четыре-пять лет, самым возрастным – за 50). Они выступали в разных стилях и направлениях с различными видами оружия. Демонстрировали не только технические навыки, но и артистизм. Наивысшие оценки от жюри получили команды «Радуга Жаштыка» (клуб «ЛиУ»), «Ожившая книга» (клуб «Тянь-Шань») и «Сила вдохновения» (школа «Чжундао»).

«Цели фестиваля – пропаганда здорового образа жизни, развитие творческого потенциала спортсменов, укрепление дружбы. Впереди у ушуистов чемпионаты КР, международные турниры и ЧМ», - отметили в федерации.
Ссылка: http://new.24.kg/sport/44254/
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