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Спорт

Лыжник Тариэль Жаркымбаев финишировал в гонке преследования на Всемирной универсиаде

Кыргызстанец Тариэль Жаркымбаев сегодня выступил в лыжной гонке преследования на 10 километров на Всемирной зимней универсиаде, проходящей в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, на старт вышли 82 спортсмена; один из них в итоге не финишировал. Пьедестал почета заняли Дмитрий Ростовцев (РФ) – 26 минут 12,5 секунды, Валерий Гонтарь (РФ) – 26 минут 27,2 секунды и Сергей Микаелян (Армения) – 27 минут 4,5 секунды. Тариэль Жаркымбаев стал 81-м – 41 минута 49,7 секунды.

Напомним, 30 января Жаркымбаев выступил в индивидуальной гонке на 10 км, где стал 87-м.
Ссылка: http://new.24.kg/sport/44154/
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