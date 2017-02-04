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Спорт

Кыргызстанцы завоевали 15 медалей на международном турнире по таэквондо ITF

Кыргызстанцы завоевали 15 медалей на международном турнире Taekwon-Do Open Winter Fest-2017. Об этом сообщил президент федерации данного вида спорта КР Виталий Олейниченко.

По его словам, состязания прошли в городе Алматы (Казахстан). Участвовали около 140 спортсменов. «В составе нашей команды выступили девять человек. Отличились воспитанники Темирлана Тагайбаева, Карлыгаш Фаткулиной и мои, - сказал Виталий Олейниченко. – На их счету 12 золотых, серебряная и две бронзовые награды».

Как сообщается, три золотые медали завоевал Алим Эмиров, по две – Айназик Абдужаббирова, Рамиз Дайстроков, Бекбол Усуппаев, по одной – Илим Тажибаев, Эмильбек Жумаканов и Имран Михманов. «Серебро» и «бронзу» выиграл Эмир Сабыров, «бронзу» - Улукбек Джандралиев.
Ссылка: http://new.24.kg/sport/44153/
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