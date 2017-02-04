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Спорт

Кыргызстанки выиграли «бронзу» на турнире по баскетболу в Алматы

Кыргызстанки выиграли «бронзу» на международном турнире Winter Jam по баскетболу 3х3, прошедшем 28-29 января в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает сайт 3х3 planet.com.

По его данным, в женской части состязаний за победу боролись 14 команд (12 из РК и две из КР). Возрастная категория – до 18 лет. На групповом этапе команда «Бишкек-1» переиграла Vorpal Swords – 10:8, Marshmallow – 18:3, RDL – 17:3 и Narhoz Pride – 14:5. В четвертьфинале кыргызстанки со счетом 12:5 одолели Marshmallow, а в полуфинале не справились с FBT – 11:12. Итог – третье место.

Вторая команда из КР – «Бишкек-2» - в своей группе обыграла FBT – 6:4, Squirrels KazNU – 11:6, Black Star – 12:5 и Sunset – 10:2. В 1/4 финала «Бишкек-2» был сильнее Squirrels KazNU – 13:5, а в матче за выход в финал уступил South Magic – 11:13. Итог – четвертое место.

Напомним, в мужской части состязаний клуб «Бишкек-1» завоевал «золото». Winter Jam - один из этапов подготовки наших игроков к предстоящим чемпионатам мира и Азии.
Ссылка: http://new.24.kg/sport/44078/
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