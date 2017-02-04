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Спорт

Бишкекчане выиграли международный турнир Winter Jam по баскетболу

Бишкекчане выиграли международный турнир Winter Jam по баскетболу 3 х 3 (стритбол). Об этом сообщил сайт 3x3planet.com.

По его данным, соревнования с участием 25 юношеских команд (до 18 лет) прошли 28-29 января в городе Алматы (Казахстан). Две команды представляли КР, остальные – РК. На групповом этапе «Бишкек-1» одолел Dark Street (17:5), Rahabrat (21:4) и Calipso (21:2). В 1/4 финала повержена My Side (15:9), в полуфинале Narhoz Pride / Kaz CJ (21:14). В матче за «золото» «Бишкек-1» со счетом 15:11 переиграл Sunrise.

Второй отечественный коллектив - «Бишкек-2» в своей группе обыграл My Side (9:7), Akan +3 (15:5), Hyperflames (11:1) и Menin Black (17:4). В четвертьфинале уступил B.A.K.A (6:14). Итог – шестое место.

«Winter Jam - один из этапов подготовки наших игроков к предстоящим чемпионатам мира и Азии», - отметили в Федерации баскетбола КР.
Ссылка: http://new.24.kg/sport/44062/
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