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Спорт

В Бишкеке стартовал турнир на Кубок федерации по конному спорту

В Бишкеке прошел первый этап Кубка федерации по конному спорту (конкур). Об этом ИА «24.kg» сообщили в РСДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью.

По их словам, участников разделили на две группы. В первой высота препятствий составляла до 130 сантиметров, во второй – до 110.

По итогам состязаний в группе А первое место занял Ринат Галимов на лошади Леди Саншайн. Второй стала Наталья Шипова на Элуне. Третье место Ринат Галимов занял на Кармен.

В группе В победила Ангелина Соболева на лошади Мырза Тору. Второе место заняла Сабина Дадабаева на Чари-Вари, третье – Андрей Тряпицын на Эталоне.

Фото из архива.
Ссылка: http://new.24.kg/sport/43791/
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