Как незрячий триатлет стал надеждой кыргызского спорта

Спорт — не только возможность участвовать в соревнованиях и бороться за медали, но и способ самовыражения. Нашему собеседнику, незрячему триатлету Жалалдину Абдувалиеву он помог найти место в жизни, подарил мечту и веру в себя. Его история вызывает улыбку и слезы и хорошо отражает отношение к инвалидам в нашем обществе. Через что он прошел, к чему стремится и что желает людям с ограниченными возможностями, атлет рассказал ИА «24.kg».
«Родился я в 1993 году в
Учебу пришлось бросить. Однажды назначил встречу с человеком, пришел в кафе. Он говорит: иди прямо, налево, направо. Кружусь по помещению, а тот, оказывается, сидит с девчонками возле двери и смеется. Такие моменты убивали меня изнутри. В
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Почему в Кыргызстане многие люди с ограниченными возможностями не развиваются?
«На тренинге подружился с Азатом Токтомбаевым. У него высшее образование. Трудится в сфере
Тот проект завершился, и мы, его выпускники, теперь сами помогаем незрячим приобрести нужные навыки. Работаем в качестве волонтеров. Доходов сейчас нет. От государства в виде пособия получаю четыре тысячи сомов в месяц. На такую сумму приходится выживать!»
«Спорт я раньше не любил и в школе был освобожден от физкультуры. В
Каждый раз бегал в сопровождении нового человека. У каждого своя история! Разговариваешь, делишься эмоциями, а он делится с тобой. Это мне понравилось. Не столько бегал, сколько общался. Люблю это дело!
В мае
Помню, познакомился со спортсменкой Евгенией Булгаковой, и она предложила выступить на состязаниях по триатлону. Но я не смог: об этом виде спорта не знал и плавать не умел. Стал искать информацию и нашел статью о „железном человеке“ Канате Келсинбекове. Прочитал историю команды триатлетов „Хойт“ из США, включающую отца и сына. Отец плывет три километра и тянет за собой лодку, где сидит его сын с ДЦП. Эти самоотверженные люди — образец для подражания»,- признается Жалалдин Абдувалиев.
«Бегая, все время встречал триатлетов. В
К счастью, в конце года в Бишкеке открылась Школа триатлона. Нам с Азатом, вместе с которым бегаем с самого знакомства, дали возможность бесплатно тренироваться. В первые дни я так боялся воды, что у меня даже пульс учащался! Благодаря поддержке тренера и Азата переборол страх. У нас замечательный наставник — Андрей Ханадеев. Поначалу он, правда, относился к нам не так, как сейчас. Но затем понял, что мы можем выполнять его указания, как любые другие спортсмены.
Тренируемся мы в бассейне „Дельфин“ шесть дней в неделю. Проплываем
Это один из самых дорогих видов спорта. Нужен специальный велосипед, который стоит столько, что можно спокойно купить машину! Спасибо федерации: верит в нас с Азатом, ищет деньги, чтобы приобрести велосипеды, помогает с витаминами.
В этом году будем участвовать во всех состязаниях федерации. В апреле поедем на Филиппины на чемпионат Азии. Главная задача — попасть в Токио на
«Кроме нас с Азатом, незрячих в кыргызском спорте, к сожалению, нет. Хочется посоветовать тренерам: не бойтесь работать с незрячими! Дайте им шанс себя проявить и удивитесь, на что они способны.
Надеюсь, нам удастся мотивировать других изменить свою жизнь. Знаю многих, у кого все нормально в физическом плане, но у них инвалидность в голове: ничего не делают, выпивают и жалуются на окружающих.
Не считаю себя ограниченным. Бывает, собираюсь в кино, а мне говорят: „Ты же не видишь?!“. Отвечаю: „Ну и что? Может, мне хочется погулять с девушкой?“ Не хочу отделяться от общества!» — говорит спортсмен.
«Людям с ограниченными возможностями скажу: никогда не сдавайтесь и ни на кого не надейтесь. Если излишняя опека родителей убивает в вас личность, не бойтесь и скажите им: дайте мне возможность сделать
Фото из архива Жалалдина Абдувалиева.