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Спорт

В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике

В Бишкеке завершился открытый чемпионат Кыргызстана среди юношей и девушек по легкой атлетике. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Иван Щербаков.

По его словам, в состязаниях участвовали 214 атлетов из столицы и всех регионов КР, а также представители Казахстана. Среди девушек на дистанциях 60 и 200 метров высшую ступень пьедестала почета заняла Ева Кадырова, 400 метров – Алена Сидорова, 800 метров – Алина Первушина, 1500 и 3000 метров – Надия Абдуллаева. В беге на 60 метров с барьерами победила Акмарал Исмаилова, в прыжках в высоту и длину – Мария Тимошенко, в толкании ядра – Екатерина Слесаренко.

Среди юношей на дистанции 60 метров первенствовал Семен Кожемякин, 200 метров – Никита Паршин, 400 метров – Нурсултан Сактанов, 800 метров – Михаил Солошенко. В беге на 1500 метров лучшим стал Адилет Аскат уулу, 3000 метров – Алишпек Сагижан (Казахстан), в прыжке в высоту – Андрей Поцелуев, в длину – Темирлан Ильяз уулу, в толкании ядра – Никита Чекушкин.

Фото из архива.
Ссылка: http://new.24.kg/sport/43773/
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