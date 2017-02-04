В Бишкеке прошел первый тур чемпионата Кыргызстана по баскетболу

В Бишкеке накануне прошел первый тур чемпионата Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в новом сезоне участвуют 16 команд. На групповом этапе каждой предстоит провести 15 матчей. Лидирующая восьмерка выйдет в плей-офф, остальные сформируют состав первой лиги на следующий сезон.

В первом туре сыграно восемь матчей. «Кант» со счетом 50:46 обыграл КГЮА, «Алга» разгромила КНУ – 80:23, «Мой телефон» был сильнее «Тулпар-СКИФа-2» - 66:38, КТУ «Манас» победил «Манас» - 72:39.

«Тулпар-СКИФ» одолел «Fire-29» - 84:41, КРСУ переиграл «Нарын» - 71:58, «Гиннес-29» не оставил шансов «Токмаку» - 111:35, «Политехник» обыграл «Гризли» - 91:56.

Фото с сайта Федерации баскетбола КР.