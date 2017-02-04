На базе в Балыкчи перед учениями ШОС «Мирная миссия» обновили инфраструктуру

На базе войсковой части №20636 в Балыкчи перед учениями ШОС «Мирная миссия-2016» обновили инфраструктуру. Об этом журналистам сообщил начальник Управления квартирно-эксплуатационного обеспечения Госкомитета по делам обороны Сыдыкбек Курманбеков.

По его словам, в рамках подготовки к учениям на территории военного городка построили пять казарм вместимостью 200 человек каждая, одну казарму для офицеров (на 80 человек) и медпункт. Для обеспечения жизнедеятельности перестроены все инженерные сети (водопровод, канализация, электросети). Увеличен размер строевого плаца, построена трибуна. Будет переоборудовано отопление для казарм. Появятся спортплощадки для занятий гимнастикой, волейболом и баскетболом. Оборудуют палатки для питания личного состава. Предстоит завершить работу по благоустройству территории, ремонту дорог, спортзала и клуба.

Кроме того, проведен капитальный ремонт 50-квартирного дома 105-й серии, находящегося на балансе части.

Напомним, совместные военные антитеррористические командно-штабные учения стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2016» пройдут 6-12 сентября на базе этой войсковой части с привлечением воинских контингентов Китая, Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана. Ожидается, что маневры станут наиболее масштабными в истории КР. В них поучаствуют несколько родов войск, включая артиллерию и авиацию. Основная цель – отработка взаимодействий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.