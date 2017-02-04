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Ашот Тавадян: С таким уровнем коррупции, как в странах ЕАЭС, мы ничего не добьемся

«С таким уровнем коррупции, как в странах ЕАЭС, мы ничего не добьемся», - заявил сегодня на X международной экономической конференции «Евразийская экономическая интеграция» заведующий кафедрой экономико-математических методов Армянского государственного экономического университета Ашот Тавадян.

По его словам, есть ряд условий, при которых возможно устойчивое макроэкономическое развитие всех стран Евразийского экономического союза. В частности, надо прийти к уровню инфляции не более пяти процентов. При этом обменный курс национальных валют должен соответствовать уровню инфляцию.

«Уровень монетизации должен перейти 70-процентный барьер. Надо сокращать разрыв между ставкой рефинансирования и инфляцией. И самый важный компонент – все должны неукоснительно выполнять договор о денежной политике. Есть еще одна проблема – высокий уровень коррупции в наших странах. Только Армения находится на относительно высоком уровне, остальные страны ЕАЭС - за сотней лучших в рейтинге Transparency International. С таким уровнем коррупции без серьезной программы совместного решения проблемы мы ничего не добьемся. Мы должны войти хотя бы в число 50-60 «чистых» стран рейтинга восприятия коррупции», - заметил Ашот Таведян.

«Если ключевые требования договора о ЕАЭС будут выполняться, мы заметим и результаты. В первую очередь стоит говорить о согласованной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике», - добавил он.
Ссылка: http://new.24.kg/sng/21822/
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