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СНГ

За два месяца после вступления Кыргызстана в ЕАЭС хорошо работают налоговые инструменты

За два месяца после вступления Кыргызстана в ЕАЭС хорошо работают налоговые инструменты. Об этом сегодня сообщил журналистам член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Сулейменов.

По его словам, два месяца – слишком короткий срок, чтобы говорить об итогах вступления Кыргызстана в евразийское сообщество. Даже статистических данных по КР пока нет. В то же время можно отметить ряд процедур, которые успешно работают в стране.

«Проработан механизм взымания НДС и косвенных налогов. Хорошо работает система распределения таможенных пошлин. На границе с Казахстаном снят таможенный контроль. Сейчас проводится комплекс изменений как законодательных, так и инфраструктурных, чтобы Кыргызстан полностью соответствовал общим евразийским нормам и стандартам. Это касается и санитарных, и ветеринарных пунктов. Вопрос обсуждался на прошедшем недавно заседании Высшего евразийского экономического совета. Были поручения нашей службе еще раз выехать в Кыргызстан, посмотреть, что нужно сделать для ускорения процесса открытия ветеринарных и санитарных пунктов пропуска», - отметил Тимур Сулейменов.
Ссылка: http://new.24.kg/sng/21821/
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