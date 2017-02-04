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В странах ЕАЭС предлагают уравнять ставки акцизов на табак и алкоголь

В странах ЕАЭС предлагают уравнять ставки акцизов на табак и алкоголь. Об этом сказал сегодня на конференции «Евразийская экономическая интеграция» член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Сулейменов.

По его словам, единая система налогового администрирования – важный шаг на пути евразийской интеграции. В этом направлении важна гармонизация акцизов по чувствительным позициям. В первую очередь речь о налогах на табачные изделия и алкоголь.

«Были нелегальные перетоки именно этих товаров из Казахстана в Россию. Предлагались разные пути решения, например, введение ограничений. Но я не считаю, что стоит использовать такие методы. Лучше убрать отклонения ставок акцизов. В этом случае налоговая нагрузка будет примерно одинаковая, что демотивирует всех желающих заниматься контрабандой», - подчеркнул Тимур Сулейменов.

В Евразийском экономическом союзе давно обсуждают возможные коридоры ставок акцизов на табак и алкоголь. Накануне Россия предложила «привязать» их к рублю, а не к евро, как предполагалось ранее.
Ссылка: http://new.24.kg/sng/21814/
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