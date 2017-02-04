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Тимур Сулейменов: Странам ЕАЭС надо работать над координацией бюджетной и денежно-кредитной политики

«Странам ЕАЭС надо работать над координацией бюджетной и денежно-кредитной политики», - заявил сегодня на X международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» член коллегии (ЕЭК) Тимур Сулемейнов.

По его словам, обсуждая вопросы евразийской интеграции, надо говорить не только о положительных результатах и планах. «Существуют в союзе и проблемы, которые следует решить в ближайшее время. Одна из них – недостаточная координация макроэкономических политик. В том числе бюджетной и фискальной», - считает он.

«В составе ЕЭК есть специальная комиссия с определенными полномочиями, но есть и исключительные функции самих стран. В результате в вопросах бюджетной и денежно-кредитной политики образовался вакуум. Здесь у ЕЭК фактически нет рычагов воздействия. Хотя именно решения в этой сфере влияют на деятельность Евразийского экономического союза. Я не говорю о жестком управлении, речь лишь о координации действий. Это то, над чем надо задуматься в следующем году. Тогда мы сможем реализовать потенциал ЕАЭС более полно», - отметил Тимур Сулейменов.
Ссылка: http://new.24.kg/sng/21804/
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