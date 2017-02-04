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СНГ

Спецслужбы СНГ усилят работу по выявлению подготовленных в Сирии террористов

Руководители органов безопасности и спецслужб стран СНГ определили пути совершенствования работы по выявлению лиц, прошедших террористическую подготовку в Сирии и Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Очередное (39-е) заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ состоялось вчера в Москве.

«Обсуждались вопросы реализации комплекса мер по скоординированной разработке и нейтрализации противоправной деятельности бандитов», - говорится в сообщении.

Главы спецслужб пришли к общему мнению о необходимости сосредоточить совместные усилия на выявлении и ликвидации каналов переброски боевиков и поставки вооружения, а также источников финансирования этой преступной деятельности.

«Особое внимание органы безопасности и специальные службы государств Содружества намерены уделить вскрытию и ликвидации «спящих» террористических ячеек и пресечению работы вербовщиков, организующих выезд граждан наших стран за рубеж в зоны активности интернациональных бандитских группировок», - говорится в сообщении по итогам заседания.

По официальным данным, в боевых конфликтах в Сирии и Ираке погибли 45 граждан Кыргызстана. При этом продолжается вербовка и отправка граждан КР за рубеж для участия в вооруженных конфликтах в составе международных террористических организаций. Сотни кыргызстанцев участвуют в боевых действиях в Сирии и Ираке. В их числе 122 женщины и 83 ребенка. Выявлено 63 факта выезда целых семей.

Фото The Daily Beast
Ссылка: http://new.24.kg/sng/21762/
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