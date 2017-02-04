Главы стран Содружества намерены усилить борьбу с терроризмом. Об этом заявлено по итогам саммита СНГ, который завершился в Казахстане.

Заседание совета глав государств СНГ проходило полностью в закрытом формате. Более полутора часов президенты обсуждали вопросы безопасности и противодействия терроризму и экстремизму, план дальнейшей работы организации и празднование ее 25-летия. Всего в повестке значилось 17 вопросов.

По итогам обсуждения президенты подписали несколько документов. Среди них заявление глав государств по случаю 70-летия создания ООН и о борьбе с международным терроризмом. Страны СНГ приняли обращение в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. Утвердили программу сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2016-2020 годы, концепцию военного сотрудничества до 2020 года, соглашения о порядке создания и работы совместных следственно-оперативных групп на территориях стран Содружества, о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и другие документы.

«Заседание совета прошло весьма плодотворно. Об этом говорит то, что президенты так долго разговаривали в узком формате. По мнению глав государств СНГ, Совет безопасности ООН должен стать более представительным и эффектным, чтобы отвечать требованиям современного мира. Страны СНГ готовы конструктивно взаимодействовать структурами ООН в борьбе с терроризмом. На заседании представили информацию о правовом обеспечении интеграционных процессов», - прокомментировал итоги заседания председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.