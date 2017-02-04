ТЭЦ Бишкека может заработать на новом оборудовании уже в мае

На ТЭЦ Бишкека завершили первый этап модернизации. Сейчас новое оборудование проходит пробный запуск. Работы ведутся с опережением графика. В итоге срок запуска первого агрегата в работу могут передвинуть на май.

Сегодня журналисты вновь посетили столичную ТЭЦ, чтобы увидеть, как идет ее модернизация. От руин и гор металлолома, которые были здесь год назад, ничего не осталось. Сейчас строители возводят новое здание турбинного и котельного цехов. Для нового оборудования построили отдельный машинный зал.

«Это система управления. Здесь 12 компьютеров – по шесть для каждого блока. На каждом представлены все данные о работе систем. Оборудование поставила компания TBEA, поэтому и управление пока на китайском. Сейчас идет работа по переводу всех кнопок и данных на русский. Кроме того, проводится обучение наших специалистов», - рассказывает главный инженер ТЭЦ Бишкека Нургазы Курманбеков.

На ТЭЦ за счет дополнительных средств смонтировали и запустили два автотрансформатора, увеличили их мощность. Это позволило разгрузить старое оборудование.

«Новые энергоблоки спроектированы под кара-кечинский уголь. Они построены так, что оборудование будет работать без подсветки газом, как сейчас. Естественно, КПД нового оборудования будет выше, как и производительность. Сумма мощности двух турбин – 300 мегаватт», - рассказал заведующий сектором генерации и передачи электроэнергии Национального энергохолдинга Таалайбек Байгазиев.

Но полностью отказываться от использования импортного угля на столичной теплоцентрали не планируют. Специалисты отмечают, что это невозможно. Летом, когда уменьшается тепловая нагрузка, в работе будет оставаться старое оборудование, которое рассчитано на казахстанское топливо. Однако изменится соотношение закупки местного и импортного угля.

«На этот год с учетом осенне-зимнего периода-2017/2018 планируется закупить 900 тысяч тонн местного угля и 300-400 тысяч тонн казахстанского. Раньше закупали больше импортного и меньше местного угля», - отметил Таалайбек Байгазиев.

Многие работы на ТЭЦ подходят к концу. Теперь предстоит апробация и работа в тестовом режиме. Полностью систему запустят раньше срока. Пуск первого агрегата запланирован на 15 июня, второго - на 15 августа.

«Сейчас какие-то гарантии не можем давать. Все-таки это железо, новое оборудование. Пока пробные пуски осуществляются по отдельным элементам. Примерно по запуску можно ориентироваться на май», - заключил Таалайбек Байгазиев.

Правительство заключило соглашение с китайской компанией ТВЕА без тендера, несмотря на то, что прежде она не строила ТЭЦ. Но именно эту компанию рекомендовали власти КНР, выделившие на модернизацию $386 миллионов. Это льготный кредит, по которому нам предстоит рассчитываться до 2034 года. Совсем скоро мы узнаем, стоило ли оно того.