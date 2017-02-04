Президентская елка: новогоднее путешествие по миру

Сегодня в филармонии прошла традиционная президентская елка. Школьники со всей страны смогли окунуться в новогоднюю сказку.

Новогодняя елка от имени главы государства – это главное представление для детей в нашей стране. Из года в год организаторы этого грандиозного мероприятия готовят для своих маленьких друзей театрализованную постановку. Она каждый год уникальная. В чем же ее нынешняя изюминка? Организаторы учли любовь школьников ко всему необычному, практически выходящему за рамки человеческих возможностей.

Сегодняшнее представление было посвящено празднованию Нового года в разных странах мира. Школьники смогли не только освежить свои знания по географии, но и сделать много открытий. А еще ребята были удивлены необычными и красочными костюмами артистов.

Школьникам путешествие пришлось по вкусу. Ведь их развлекали не только песнями и танцами. На сцену вышли и артисты цирка. И ребята смогли окунуться в удивительный мир циркового искусства.

Мировое турне школьники завершили в родном Кыргызстане. Ведущие концерта еще раз напомнили, что наша страна празднует новый год дважды. В ночь с 31 декабря на 1 января мы встречаем со всем миром традиционный Новый год, а вот 21 марта празднуем по-восточному, отмечая Нооруз.

Завершилось выступление зажигательным популярным танцем кара-жорго.

После представления с поздравительной речью выступил президент страны Алмазбек Атамбаев. Он призвал школьников учить как можно больше языков, а взрослых - «не убивать» в детях веру в чудо.