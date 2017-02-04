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Репортажи

Весна-лето-2017: любителям моды посвящается

Накануне после двухлетнего перерыва дизайнер Дильбар Ашимбаева представила новую коллекцию сезона весна-лето-2017 «Бегущая по волнам».

Гости, собравшиеся в холле Американского университета в Центральной Азии, с нетерпением ожидали выхода моделей. «За кулисами» все суетились, девушки поправляли прически, макияж, репетировали походку. Сама дизайнер, было видно, нервничала, наводила последние штрихи, приводила все и всех в совершенство. Кстати, средства, вырученные с показа, пойдут на нужды ОО «Детство без диабета».

И когда в зале наконец не осталось свободных мест, Дильбар Ашимбаева со сцены поприветствовала пришедших. Музыкальную часть вечера открыли «Бишкек Сити». Сыграли они блестяще. Публика оживилась, предвкушая основное действо. На сцену вышел дуэт - Назбек Кенчинбаев и Нурайым Азыкбаева. И оказалось, что может быть еще что-то лучше «Бишкек Сити», не в обиду парням. Но комуз и скрипка – это, несомненно, пара. Музыка, от которой замирает сердце. Артисты получили солидную порцию аплодисментов. После таких номеров важно было не разочаровать «любителей красоты и ценителей ручного труда», как назвала их Дильбар Ашимбаева, чтобы потом не вспоминали, что самым ярким событием вечера было выступление музыкантов.

Наконец ведущий объявил сам показ, который определенно не разочаровал присутствующих.

«Для кого-то название «Бегущая по волнам» прочно ассоциируется с героиней рассказа Александра Грина – легендарной Фрейзи Грант. Для нас же это та, что бежит наперегонки с волной Иссык-Куля, соревнуясь с ней по легкой глади в сумерках заката. Наша героиня, как и Фрейзи Грант, абсолютно мифический персонаж. Это девушка, которая жила в городе, оставшемся где-то на дне озера», - рассказала о коллекции Дильбар Ашимбаева.

«Мы попытались пофантазировать и представить себе, как выглядела та девушка. Шелковые платья в пол скромных девичьих фасонов богато принтованы растительным орнаментом и поддержаны вышивкой в тон принтам – тюльпанами, розами и маками. Помимо шелка активную роль берет на себя наша любимая органза: платья из этой ткани идеально держат форму и объем. В категории must-have выступают подобранные к платьям жакеты и пальто – стеганые, богато расшитые вышивкой, инкрустированные кристаллами Swarovski. Символом группы верхней одежды в этом блоке стала белая лошадь – ее вышивка красуется на лацканах пиджаков и жакетов, на подоле пальто. Мы показываем, как традиционное легкое кыргызское платье может быть остро современным, носибельным в формате street-style и очень юным вопреки сложившимся стереотипам», - добавила дизайнер.
Ссылка: http://new.24.kg/reportazhi/41435/
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