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Репортажи

Бишкек: молодые пожарные в огне

Сегодня в Бишкеке на базе военизированной пожарной части №3 прошли учения пожарной службы.

Как рассказала ИА «24.kg» начальник отдела профилактики противопожарной службы Первомайского района майор Бурул Жаныкулова, учения являются плановыми.

- Тема учений – психологическая подготовка молодых бойцов, потому что среди сотрудников есть те, которые только приступают к службе, и нужно увидеть их готовность к работе, - рассказала начальник отдела профилактики.  

По словам офицера противопожарной службы, бойцы должны пройти через горящие и задымленные «лабиринты», самостоятельно найдя выходы.

- Это только с виду перед вами обычные железные конструкции, внутри они устроены, как лабиринт, и боец сам должен найти выход, таким образом мы учим молодых специалистов не бояться огня и дыма, – сообщила Бурул Жаныкулова. 

В учениях приняли участие бойцы всех районов столицы. 
Ссылка: http://new.24.kg/reportazhi/41194/
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