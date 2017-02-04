Митинг в Бишкеке: Сарпашеву напомнили о национальности

Сегодня состоялся пеший ход общественных и неправительственных организаций под лозунгом «Биз кыргызбыз». Конечной остановкой стала центральная площадь столицы Ала-Тоо.

По словам председателя ОО «Кенеш» Абдыласбека Койчуева, митинг направлен против упразднения «пятой графы» в паспорте нового образца.

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Ранее глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев сообщал, что в новых электронных паспортах данные о месте проживания, семейном положении и национальности переведут в электронный формат, то есть они будут во встроенном чипе. В визуальной части нового электронного паспорта впишут на трех языках (государственном, официальном и английском) фамилию, имя, отчество и гражданство. Там же будет информация о дате и месте рождения гражданина, о выдавшем паспорт органе и сроке действия документа, а также его ПИН, серия электронной карточки и штрих-код. Остальные данные будут храниться в чипе. Глава ведомства отмечал, что упразднение «пятой графы» направлено на укрепление единства и согласия.

«Если национальность уберут, что же с нами, кыргызами, в дальнейшем будет?» - задается вопросом Абдыласбек Койчуев.

Он добавил, что организации, несогласные с данным решением, обращались в аппараты президента, правительства и Жогорку Кенеша, но все заявления переадресовывались главе ГРС, который твердо стоит на том, что в паспорте будет указано лишь «кыргыз жараны».

«Мы призываем власти оставить графу «национальность», так как каждый гражданин государства имеет право на самоидентификацию. Мы унитарное государство, и об этом не стоит забывать. Есть предел – красная черта, если преступить ее, народ будет себя защищать», - сообщил ИА «24.kg» глава ОО. На вопрос, каким именно способом это будет сделано, он ответил: «Народ сам решит».