Сноуборды, лыжи и веселье. В Караколе открыли горнолыжный сезон-2016

Кыргызстан замело. Для любителей зимнего отдыха наступает долгожданное время – открываются горнолыжные базы. В минувшие выходные зимний сезон «покатушек» официально открылся на горнолыжной базе «Каракол».
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Не пугают их ни штормовые предупреждения МЧС, ни снежные прогнозы Кыргызгидромета. Уже с четверга в сторону Иссык-Куля потянулись вереницы автомобилей с лыжами и сноубордами на крышах.
День первый. Проба пера и слалом
Суббота в Караколе выдалась теплой и солнечной. Самое время, чтобы размять косточки и вспомнить, каково это кататься на лыжах и досках. Открыть сезон именно в Караколе решили не только кыргызстанцы.
«Каракол» входит в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов СНГ. Покорять горные склоны сюда едут со всего Содружества. На открытие горнолыжного сезона прибыли жители Казахстана, Узбекистана, России и Таджикистана. Были и гости из дальнего зарубежья.
В первый день организаторы решили проверить готовность экстремалов к сезону. Ровно в полдень стартовали соревнования по слалому среди профессионалов и любителей. Навыки демонстрировали как лыжники, так и сноубордисты.
Когда старты закончились, а любители «покатушек» разъехались по домам отдыхать, на базе начали готовиться к воскресному празднику.
День второй. Клады, танцы и лотерея
Воскресное утро в Караколе было снежным и холодным. Еще с вечера среды по Иссык-Кульской области шел обильный снегопад. Но желающих покататься не убавилось.
Чтобы процесс стал веселее и интереснее, организаторы закопали на склоне несколько кладов. Следуя инструкциям, самые отчаянные могли найти сокровище и получить приз.
Те, кто тоже хотел получить подарки, но не готов был ковыряться в снегу, могли попробовать силы в различных конкурсах. Одним из самых ярких моментов стали коллективные танцы лыжебордеров прямо на склонах.
Можно было и попытать удачу. Каждый желающий мог взять лотерейный билетик и проверить, улыбнется ли ему фортуна. Подарков разыграли около сотни – от бытовой техники до мягких подушек ручной работы.
Но самое главное - не призы, а настроение и драйв, которыми зарядился каждый, кто провел выходные в живописном природном заповеднике. Открытие сезона удалось на славу. Каждый уехал из Каракола, получив заряд позитива и энергии.