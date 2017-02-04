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Репортажи

Агент 0000000001 KG

Сегодня героиней дня стала корова Зорька. С нее в городе Канте начался процесс идентификации животных в Кыргызстане: она стала первой обладательницей личных данных.

Вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) потребовало определенных усилий: отныне ветеринарно-санитарные нормы должны соответствовать международным стандартам, а экспортируемые животные и мясомолочная продукция - не вызывать нареканий.

В законе об идентификации сказано, что учету подлежат все животные в стране, которые содержатся и разводятся для коммерческих целей.

«Бирковать нужно крупный, мелкий рогатый скот и свиней, лошадей будут чипировать. Определенным видам мелкого рогатого скота, птицам и пчелам (!) присвоят групповые идентификационные номера. В течение трех лет планируется полностью завершить процесс учета», - пояснил директор Государственной инспекции КР по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

По его словам, оплачивать маркировку должен владелец животного. Стоимость складывается из двух частей: цена за идентификатор составит 40 сомов, а услуги регистратора (ветеринара) - от 30 сомов. После убоя скота бирки и чипы передаются ветеринару для повторного использования с внесением новых данных.

Вся информация о владельце животного, а также данные о ветеринарных обработках и передвижении скота будет храниться в единой базе.

«В ближайшие месяцы 2,5 тысячи человек на тренингах будут обучены программе учета. Среди них окажутся регистраторы, операторы и IT-специалисты, которые будут поддерживать работу системы. Финансирование проекта осуществляет правительство России», - рассказал советник-посланник Посольства РФ в Кыргызстане Алексей Мзареулов.

Идентификация всего республиканского стада позволит прогнозировать рынок продукции животноводства и даст стране возможность экспортировать ее в страны ЕАЭС.

«Отечественная мясомолочная продукция очень вкусная, полезная и экологически чистая. Увеличение ее экспорта и производства обеспечит стране экономическую стабильность», - сказал Алексей Мзареулов.

Итак, старт дан: процесс идентификации животных в республике начался. Пионерами в деле «паспортизации» животных стали Чуйская и Ошская области. А корова Зорька из села Люксембург - обладательницей яркой желтой бирки из пластика с самой красивой комбинацией цифр: 0000000001 KG.
Ссылка: http://new.24.kg/reportazhi/40119/
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