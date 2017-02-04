Жизнь станет лучше, жизнь станет светлее

Уже совсем скоро, к концу 2016 года, жители столицы и Чуйской области станут менее зависимы от капризов природы и сбоев техники при получении электроэнергии. Это станет результатом проекта по улучшению энергоснабжения городов Бишкека и Оша.

Отрубишь одну голову - появится другая

Теперь принцип снабжения столицы электричеством станет напоминать сказку про дракона: если неожиданно отключится одна линия – тут же заработает другая.

В рамках энергопроекта предусмотрена полная реконструкция подстанций «Кызыл-Аскер» и Восточная в Бишкеке и строительство высоковольтной линии 220 киловольт протяженностью почти 19 километров , которая повысит надежность электроснабжения всего Чуйского региона.

Как рассказал исполнительный директор по реализации проектов ОАО «НЭСК» Акылбек Тюменбаев, к концу декабря должна заработать высоковольтная линия 220 киловольт, которая будет служить своеобразным страховочным вариантом при поставке энергии в Бишкек и регион.

Как же устроена схема?

Электричество, которое вырабатывает каскад Токтогульских ГЭС, поступает на подстанцию «Кемин» и «Фрузенская», что расположены в восточной и западной части Чуйской области. Протяженность между подстанциями - более 380 километров , они соединены ЛЭП 220 кВ. Такая удаленность влечет немалые технические потери.

Строящаяся линия 220 кВ, образно говоря, врезается в середину линии «Кемин - Фрунзенская» и поставляет энергию в столицу по двум направлениям. Если произойдет авария на одной линии, столицу будет обеспечивать электричеством вторая. Соответственно и технические потери будут меньше.

К тому же, как рассказал Акылбек Тюменбаев, энергетики идут в ногу со временем, параллельно новой линии будет проложен оптоволоконный кабель связи протяженностью 361 километр для мониторинга расхода электроэнергии. Данные будут поступать в режиме онлайн.

- С отходящих фидеров будет видно, куда уходит электроэнергия. Установим 2 тысячи 800 счетчиков, - сказал энергетик.

За чей счет банкет?

Стоимость объектов обошлась Национальным электрическим сетям в $4,8 миллиона, сумму в виде кредита выделил Исламский банк развития. Право на строительство линии выиграла Азербайджанская компания «Азенко», которая поставляет стройматериалы, хотя практическую часть строительства осуществляют наши энергетики. Погашать кредит будет НЭСК.