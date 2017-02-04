Адиль Турдукулов: То, что Камчыбек Ташиев уехал на ПМЖ в США, не означает, что он не вернется в Кыргызстан

«То, что Камчыбек Ташиев уехал на ПМЖ в США, не означает, что он не вернется в Кыргызстан», - заявил ИА «24.kg» гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, экс-кандидат в депутаты от партии «Республика – Ата Журт» Камчыбек Ташиев покинул Кыргызстан и решил поселиться в Америке. «Насколько мне известно, речь идет о том, чтобы остаться там. Я не знаю, как он собирается это проделать и будет ли просить политическое убежище», - сказал Адиль Турдукулов.

В своем интервью одному из местных СМИ Камчыбек Ташиев заявил, что «решил уехать, раз не нужен Кыргызстану».

Напомним, Камчыбек Ташиев был снят решением ЦИКа с предвыборной гонки за драку.