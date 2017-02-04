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Политика

Алмазбек Атамбаев принял участие в открытии 21-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 30 ноября в рамках рабочего визита во Французскую Республику принял участие в открытии 21-й Конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата, проходящей в Париже.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в начале конференции ее участники почтили память погибших в результате недавних террористических актов в Париже.

Конференцию открыл президент Франции Франсуа Олланд, затем перед главами государств и правительств более 140 стран выступили Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиан.

После совместного фотографирования участников конференции президент Алмазбек Атамбаев выступил с речью.

Фото ИА «24.kg», аппарата президента КР
Ссылка: http://new.24.kg/politika/23857/
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