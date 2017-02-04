Президент Кыргызстана поручил усилить охрану и укрепить защиту государственных границ. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил сегодня на встрече с председателем ГПС Раимберди Дуйшенбиевым.

Глава погранслужбы проинформировал об обстановке на государственной границе, проводимой работе по укреплению охраны внешних рубежей и повышению уровня боеготовности и профессионализма пограничников.

Раимберди Дуйшенбиев доложил о ходе реализации комплекса мероприятий по реконструкции и модернизации контрольно-пропускных пунктов в соответствии со стандартами Евразийского экономического союза.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего повышения боеспособности и мобильности пограничных подразделений для четкого выполнения задач по обеспечению неприкосновенности границ страны.