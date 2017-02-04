Супруг депутата парламента Кыргызстана Аиды Саляновой вновь предстанет перед судом.

Как сообщили ИА «24.kg» собственные источники, дело, по которому Бакыт Абдыкапаров проходит обвиняемым (он один из семи фигурантов дела - прим. ИА «24.kg»), передано из Первомайского районного суда в Бишкекский городской. После изучения материалов дела назначат дату слушаний.

Ранее первая инстанция в лице судьи Первомайского райсуда столицы Адылбека Субанкулова вынесла обвиняемым по данному делу условные сроки наказания, в том числе и Бакыту Абдыкапарову, а двух фигурантов дела и вовсе освободили прямо в зале суда. Тогда государственное обвинение, будучи несогласным «с мягкостью приговора», направило апелляционное представление в Бишкекский городской суд.

Бывший помощник министра юстиции КР Бакыт Абдыкапаров является фигурантом сразу двух уголовных дел, объединенных в одно судопроизводство. Ему вменяют злоупотребление должностным положением и мошенничество.

По версии следствия, супруг экс-генпрокурора КР лоббировал интересы казахской компании «Жезказган энергосбыт» при поставках угля на ТЭЦ Бишкека и получил взятку в $50 тысяч за содействие в прекращении уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального предприятия «Тазалык» Марата Кутанова. Последний проходил обвиняемым по данному делу, но вердиктом Первомайского суда столицы освобожден от наказания за «активное содействие следствию».

Для Бакыта Абдыкапарова гособвинение запрашивало 7 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества без права занимать государственные должности в течение трех лет. На год меньше – 6 лет колонии усиленного режима, но с конфискацией имущества и без права занимать государственные должности в течение трех лет просили для Нуртазина Джетибаева, который руководил управлением Генпрокуратуры. Согласно материалам дела, он выступал посредником при передаче $50 тысяч от Марата Кутанова и продвижении интересов казахской компании «Жезказган энергосбыт» по приказу Бакыта Абдыкапарова.

Супруга обвиняемого - Аида Салянова (в прошлом генпрокурор, ныне депутат парламента Кыргызстана от партии «Ата Мекен» – прим. ИА «24.kg») - ранее заявляла, что готова защищать свою семью «всеми доступными средствами».