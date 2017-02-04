Джон Керри: Госдеп США наградил Азимжана Аскарова за правозащитную деятельность, но это неверно истолковали в Бишкеке

«Азимжан Аскаров получил награду от Госдепа США за правозащитную деятельность, но ее присуждение неверно истолковали в Бишкеке», - заявил сегодня на пресс-конференции госсекретарь США Джон Керри.

По его словам, Соединенные Штаты уважают безопасность КР и ее выбор в пользу демократии. «Кыргызстан строит демократию и очень упорно работает в этом направлении. Мы понимаем проблемы, с которыми столкнулась страна. Каждый год США выделяют определенных людей и награждают их в области защиты прав человека. Эта награда дается за всю работу на протяжении жизни, а не за определенные события. К сожалению, ее не так истолковали», - сказал Джон Керри.

И.о. министра иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев отметил, что вопрос поднимался на двусторонней встрече. «Мы еще раз высказали свою позицию и пояснили ее. Если говорить о безопасности, для нас межэтнический мир, спокойствие – высший приоритет. Мы считаем, что Азимжан Аскаров преступник, и он осужден Верховным судом на пожизненное лишение свободы», - подчеркнул Эрлан Абдылдаев.

Глава МИД КР заявил, что отношения с США будут активно развиваться по всем направлениям, невзирая на денонсацию одного из базовых соглашений о сотрудничестве, заключенного в 1993 году.