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Политика

Австралия рассматривает возможность переселения незаконных мигрантов в Кыргызстан

Правительство Австралии рассматривает возможность переселения свыше 1500 незаконных мигрантов, содержащихся в лагерях в Папуа-Новой Гвинее и на Науру, в Кыргызстан. Об этом сегодня сообщила газета Australian.

Как отмечается, после прихода к власти в Австралии в 2013 году правительство Либерально-Национальной коалиции начало применять практику перехвата в открытом океане судов с незаконными мигрантами, пытающимися добраться до зеленого континента, и их силового возвращения обратно (главным образом в Индонезию). Тех беженцев, которым удалось добраться до австралийских берегов, переселили в Папуа-Новую Гвинею и небольшое тихоокеанское островное государство Науру.

Эта политика вызывает растущую критику как в Австралии, так и со стороны ООН и международных правозащитных организаций, однако правительство продолжает твердо настаивать на том, что те иностранцы, которые пытаются незаконно попасть в Австралию, никогда в ней жить не будут.

«В настоящее время правительство рассматривает возможность переселения беженцев в Кыргызстан, ряд других стран бывшего Советского блока, Африки и Южной Америки, но договоренностей пока не достигнуто, - сообщает Australian. - Министр иммиграции и охраны границ Питер Даттон отказался комментировать «кандидатуру» Кыргызстана, но подтвердил, что австралийские официальные лица проводят дискуссии о возможности переселения беженцев с несколькими странами».
Ссылка: http://new.24.kg/politika/21930/
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