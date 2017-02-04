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Политика

Госсекретарь США Джон Керри посетит Кыргызстан

Госсекретарь США Джон Керри посетит Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан с 28 октября по 3 ноября. Об этом сообщает Госдепартамент США.

«Госсекретарь посетит Бишкек, Самарканд, Астану, Душанбе и Ашхабад, чтобы провести двусторонние переговоры с высокопоставленными представителями правительства каждой страны. Это первый визит госсекретаря Джона Керри в Центральную Азию и первый визит госсекретарей США во все пять центральноазиатских республик в ходе одной поездки», - говорится в заявлении Госдепа.

Как сообщается, в Бишкеке госсекретарь США примет участие в открытии нового кампуса Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) и здания Посольства США. 

Джон Керри отправится в Центральную Азию после участия в переговорах по Сирии, которые пройдут в Вене. 
Ссылка: http://new.24.kg/politika/21676/
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