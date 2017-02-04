Бензин может и не подешеветь в Кыргызстане

Автовладельцы Кыргызстана могут и не дождаться снижения цен на бензин. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, из-за применения унифицированного железнодорожного тарифа ожидается снижение себестоимости импортной продукции на 2–2,5 сома. Касается это и поставок топлива.

Снижение розничных цен на бензин будет только в том случае, если не увеличится отпускная цена. Но из-за ремонта на российских заводах отпускная цена увеличивается. Это нивелирует эффект от перехода на унифицированный тариф. Олег Панкратов