Применять унифицированный тариф для Кыргызстана отказался Казахстан

Казахстан отказался применять для Кыргызстана унифицированный железнодорожный тариф. Хотя до подписания договора о вступлении Кыргызстана в ЕАЭС условия были иными. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.

Чиновник признал, что Кыргызстан просил переходный период для применения унифицированного железнодорожного тарифа. Однако речь шла о том, чтобы не пользоваться сеткой ЕАЭС внутри страны.

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Внутренний тариф на железнодорожные перевозки ниже. Если бы Кыргызстан сразу согласился на применение норм союза, то ставки пришлось бы поднимать. В этом случае увеличились бы расходы на перевозку угля, цемента, сахарной свеклы, что негативно сказалось бы на экономике страны.

«Поэтому решили взять переходный период на 24 месяца. Инициативу сформулировали как переходный период для Кыргызстана. Это означало, что внутри страны мы применяем свой тариф, а за пределами — тариф ЕАЭС. Во время переговоров наши партнеры это понимали. Однако после вступления договора в силу Казахстан начал применять переходный период зеркально. То есть внутри республики мы применяем свой низкий тариф, а вне не можем применять унифицированный тариф», — рассказал Олег Панкратов.

Вице-премьер отметил, что при этом не было удорожания тарифа. Мы всего лишь не могли пользоваться сниженным тарифом на железнодорожные перевозки. Впервые бизнесмены пожаловались на проблему в ноябре 2015 года. Тогда же началась работа по отмене переходного периода. Однако внести изменения в договор о ЕАЭС не удалось. Евразийская экономическая комиссия рекомендовала Кыргызстану и Казахстану заключить двустороннее соглашение.

Работа над соглашением велась долго. Она шла сложно. Казахстан не хотел применять унифицированный тариф, потому что в этом случае снижалась прибыль их транспортных компаний. Олег Панкратов

«Кроме того, Казахстан пытался увязать соглашение о тарифе с другими соглашениями. Они хотели получить преференции для торговли с нами. Но мы настаивали на том, что соглашение по тарифу должны подписать без привязки. В итоге нам удалось прийти к единому мнению», — заключил Олег Панкратов.