В правительстве Кыргызстана рады снижению объемов импорта из ЕАЭС

В правительстве Кыргызстана считают снижение объемов импорта из ЕАЭС хорошим показателем. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, несмотря на сложные экономические условия, Кыргызстану удалось сохранить положительный тренд.

За три года наметился рост ВВП на душу населения. В 2014 году показатель составлял 71 тысячу 801, в 2015-м — 75 тысяч 490. В 2016 году показатель вырос до 78 тысяч 702.

В правительстве прокомментировали ситуацию и с внешнеторговым оборотом страны. За 11 месяцев 2016 год он составил $4 миллиарда 879 миллионов и сократился на 0,5 процента.

Торговля со странами Евразийского экономического союза снизилась на 16,7 процента. При этом экспорт упал на 8,1 процента, импорт — на 18,5 процента.

«Да, отмечено снижение объемов импорта по сравнению с экспортом в два раза. Но это хорошая тенденция. Она положительно влияет на торговое сальдо. Разница идет на пользу экономике Кыргызстана», — отметил Олег Панкратов.