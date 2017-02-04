Продать месторождения Кара-Кече и Мин-Куш готовы помочь 7 компаний

Продать буроугольные месторождения Кара-Кече и Мин-Куш (участок «Ак-Улак») готовы помочь 7 консалтинговых компаний. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

Заявки на оказание консалтинговых услуг поступили от ОсОО «Бейонд Инвестмент Групп», «Делойт и Туш», «Марка Аудит Бишкек», «Эндустриэль электрик маден», ЮКК «Стандарт Девелоп Консалт», ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», «Эрнст энд Янг».

Из семи компаний необходимо выбрать одну, которая поможет провести конкурс по отбору инвестора или консорциума инвесторов для разработки буроугольных месторождений, строительства и эксплуатации тепловой электрической станции и железной дороги Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече.

Правительство КР решило, что необходимо привлечь консалтинговую компанию для подготовки и проведения конкурса. Госкомитет готов заплатить 76 миллионов 357 тысяч 930 сомов.

Месторождения уже пытались продать ранее, но никто не подал заявки на участие в конкурсе. Проект оценивается в $2,5 миллиарда.