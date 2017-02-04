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Экономика

К строительству объектов по проекту CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году

К строительству объектов по проекту передачи и торговли электроэнергией Центральная Азия - Южная Азия CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

По его словам, возникли сложности с проведением тендеров на закупку подстанций. В результате чего срок сдачи проекта переносится до 2020 года.

«Кыргызстан приступит к реализации после Афганистана. Предварительно, до конца года проведем тендеры, а в 2018-м – приступим к строительству объектов», - сказал Айбек Калиев.

Подстанции будут установлены в Таджикистане и Пакистане в рамках проекта CASA-1000, который соединит Центральную и Южную Азию через энергетический коридор.

Ожидалось, что проект будет завершен в 2019 году. Из-за задержек по тендеру сроки передвинули на год. 
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/44409/
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