Строительство дороги Балыкчи - Корумду приостановили

В Кыргызстане приостановили строительство дороги Балыкчи - Корумду. Об этом ИА «24.kg» сообщили сотрудники компании «Лонг Хай».

Сегодня около сотни рабочих компании вышли на митинг. Главное требование – выплатить зарплату за три месяца.

В Иссык-Кульскую область сегодня выехала депутатская комиссия во главе с депутатом от фракции «Кыргызстан» Канатбеком Исаевым. Однако парламентарии на полпути отказались от поездки и вернулись в Бишкек.

«Мы генподрядчики. Но зарплату рабочим, которые задействованы в строительстве дороги, должны выплатить из бюджета. Они работают каждый день, а оплаты нет. Мы им объясняем ситуацию, они соглашаются ждать, но терпение не резиновое. Мы спрашивали у Минфина, деньги на выплату зарплаты есть. Нужна только заявка от Министерства транспорта, но ее нет. Да, у нас есть разногласия. Но люди не должны от этого страдать. Все вопросы можно было бы решить после того, как рабочие получат зарплату», - рассказали сотрудники компании.