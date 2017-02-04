11:33
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Экономика

Отправить в отставку премьер-министра Кыргызстана грозится парламентская оппозиция

Лидеры всех трех оппозиционных фракций Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев грозятся отправить в отставку премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Об этом они заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Все началось с громкой перепалки лидера социалистов и премьер-министра. В результате Омурбек Текебаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку, если не научится уважать депутатов.

Отправить в отставку главу кабмина пригрозил и лидер «Республики – Ата Журт» Омурбек Бабанов. Завершая свое выступление по итогам вступления Кыргызстана в ЕАЭС, он добавил: «Судьбу правительства мы решим завтра на фракции».

С предложением Сооронбаю Жээнбекову уйти добровольно выступил и глава «Онугуу-Прогресса» Бакыт Торобаев.
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/44295/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Увольнением за некачественно построенные объекты пригрозил чиновникам премьер-министр
Сооронбай Жээнбеков: В 2017 году заработает завод «Кошой»
В Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях низкие экономические показатели
Правительство Кыргызстана готово выделить средства на покупку оборудования для лабораторий
Сооронбай Жээнбеков: Все страны хотят покупать продукты в Кыргызстане, но мы не можем дать качество и объем
Ремонтные работы на автодороге Тараз – Талас - Суусамыр завершат в 2017 году
Премьер-министр Кыргызстана примет участие во Всемирном экономическом форуме «Летний Давос-2016»
Сооронбай Жээнбеков: Мы строим дороги и школы, а три лаборатории построить не можем
Сооронбай Жээнбеков: Мы должны обеспечить «зеленый коридор» экспортерам внутри Кыргызстана
Чем гордится правительство Темира Сариева?
Популярные новости
Продать месторождения Кара-Кече и Мин-Куш готовы помочь 7 компаний Продать месторождения Кара-Кече и Мин-Куш готовы помочь 7 компаний
Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году
К строительству объектов по проекту CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году К строительству объектов по проекту CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году
Омурбек Текебаев назвал имена чиновников, чьи родственники получили должности в ЕЭК (список) Омурбек Текебаев назвал имена чиновников, чьи родственники получили должности в ЕЭК (список)
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе