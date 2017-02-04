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Экономика

Цена модернизации ТЭЦ Бишкека заинтересовала депутатов Жогорку Кенеша

Депутатов Жогорку Кенеша заинтересовала цена модернизации ТЭЦ Бишкека и завышение стоимости отдельных работ. Об этом сообщил ИА «24.kg» глава парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Кожобек Рыспаев.

По его словам, работа на теплоцентрали идет по плану. Однако депутатов интересует, почему не готов отчет о приходе и расходе средств. 

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«В некоторых случаях цена завышена. Мы просим дать ответ, кто выполнял работы, какие субподрядные компании привлекали, у кого закупали материалы и по какой цене. Нам этой информации не предоставили», - сказал Кожобек Рыспаев.

Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Таалайбек Толубаев подтвердил ИА «24.kg», что у депутатов возник вопрос относительно отчета по расходам. Его обещали предоставить в течение недели - к следующему заседанию комитета.

«Теплоцентраль после прохождения отопительного периода готовят к запуску новых котлов. Пробный пуск был. Ожидается, что в ноябре мы запустим новые котлы», - сказал Таалайбек Толубаев.
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/44200/
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