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Экономика

Таможенный кодекс ЕАЭС до сих пор не подписала Беларусь

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, утвержденный в конце декабря 2016 года президентами России, Казахстана, Кыргызстана и Армении, до сих пор не утвердил глава Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил председатель Государственной таможенной службы КР Азамат Сулайманов.

По его словам, изначально планировалось, что единый Таможенный кодекс стран союза вступит в силу с 1 июля 2017 года. Однако сейчас эта дата под вопросом. Документ еще не поступал в Кыргызстан на ратификацию.

«Беларусь еще не подписала Таможенный кодекс. Поэтому мы пока так и не знаем, когда будет ратификация. Сейчас мы вносим поправки в действующий в Кыргызстане закон о таможенном регулировании по нормам ЕАЭС. Там в том числе прописывается порядок работы на территории Кыргызстана магазинов беспошлинной торговли», - отметил Азамат Сулайманов.
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/44161/
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