11:34
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Экономика

Выпуск парфюмерии в Кыргызстане хотят удешевить

В Кыргызстане производство парфюмерно-косметической продукции приравнено к выпуску спиртосодержащей продукции, а теперь его хотят удешевить. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщила депутат Гульшат Асылбекова.

По ее словам, в Кыргызстане много трав и растений, которые используются в парфюмерии и имеют хорошее качество, так как растут в горной, экологически чистой местности. Однако на сегодня в стране практически нет предприятий по выпуску парфюмерной продукции, а рынок заполнен импортом.

  • Деятельность местных производителей парфюмерно-косметической продукции изначально обречена на провал из-за неравного положения с импортерами.

В Кыргызстане выпуск парфюмерно-косметической продукции приравняли к производству спиртосодержащей продукции. Поэтому приходится платить акциз на спирт, используемый в производстве.

В странах ЕАЭС производители парфюмерно-косметической продукции не уплачивают акциз при приобретении этилового спирта. Более того, сама сфера выведена из-под действия законов, регулирующих производство алкогольной продукции. Это значительно упрощает требования к открытию подобных предприятий, получению разрешений, закупкам необходимых материалов, включая спирт, и уменьшает издержки.

Чтобы изменить ситуацию, депутаты предложили перевести производство парфюмерно-косметической продукции в категорию спецпотребителей этилового спирта. Эту сферу предложено приравнять к предприятиям, выпускающим медицинские и ветеринарные препараты.

Депутаты согласились с предложением коллеги. Законопроект направили на голосование палаты в первом чтении.
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/44157/
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане продолжается отток капитала
Итоги года от правительства: в Кыргызстане преодолели спад экономики
Снижение швейного производства в Кыргызстане правительство списало на неверные статданные
В Кыргызстане выберут лучшего экспортера
Депутаты помогут развитию парфюмерии в Кыргызстане
Новый Налоговый кодекс Кыргызстана еще больше предпринимателей загонит в тень
В 2017 году рост ВВП Кыргызстана составит 4 процента
Иран готов инвестировать в строительство малых ГЭС
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
Правительство растеряно: власти Военно-Антоновки не выделяют землю под технополис
Популярные новости
Продать месторождения Кара-Кече и Мин-Куш готовы помочь 7 компаний Продать месторождения Кара-Кече и Мин-Куш готовы помочь 7 компаний
Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году
К строительству объектов по проекту CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году К строительству объектов по проекту CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году
Омурбек Текебаев назвал имена чиновников, чьи родственники получили должности в ЕЭК (список) Омурбек Текебаев назвал имена чиновников, чьи родственники получили должности в ЕЭК (список)
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе