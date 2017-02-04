Условия госипотеки в Кыргызстане прописали в специальном законе

Депутаты Жогорку Кенеша разработали специальный законопроект, в котором прописали условия государственной ипотеки в Кыргызстане. Документ рассматривается во втором чтении.
Отмечается, что за двадцать пять лет независимости Кыргызстана показатель жилищного обеспечения граждан увеличился всего лишь на 2,6 квадратных метра на человека. А с 2012-го уменьшился до уровня 1991 года – до 12,7 квадратных метра на человека.
Для этого надо развивать строительство в республике путем финансирования отрасли за счет республиканского бюджета и привлечения инвестиций.
Законом предлагалось ежегодно выделять из бюджета не менее 1 миллиарда сомов на субсидирование процентной ставки или первоначального взноса по госипотеке. Однако в правительстве с этим не согласились.
В кабмине отметили, что выделение дополнительных средств существенно нагрузит бюджет, что в условиях жесткой экономии является неприемлемым. Чиновники предложили полностью исключить данную норму из закона.
Однако депутаты выступили против, посчитав, что кабмин хочет уйти от обязательства вкладывать средства в строительство жилья и госипотеку.
Кроме того, законопроектом определяется, что процентная ставка по кредиту должна быть не более 10 процентов годовых, а срок его погашения - не менее 15 лет.
Депутаты поддержали законопроект и отправили на голосование парламента во втором чтении.