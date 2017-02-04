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Экономика

Для заводов в Кара-Балте и Токмаке нет нефти

До сих пор не решен вопрос поставки сырья для нефтеперерабатывающих заводов в Кара-Балте и Токмаке. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев.

Он отметил, что по итогам 2016 года отмечен рост объемов переработки нефти на 44 процента. Однако два крупных завода сырьем не обеспечены. Токмакский НПЗ не работает. А к продукции завода в Кара-Балте есть вопросы по качеству товара.

Напомним, ранее сообщалось, что НПЗ «Джунда» в Кара-Балте получит беспошлинную российскую нефть благодаря пересмотру топливного баланса в соглашении Кыргызстана и России. При этом экспортировать произведенные из этого сырья ГСМ завод не сможет.
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/44110/
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