11:34
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Экономика

О мучениях из-за дороги Балыкчи - Корумду рассказал премьер-министр Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о мучениях правительства из-за строительства дороги Балыкчи - Корумду. Об этом он рассказал сегодня на заседании кабинета министров.

Он отметил, что у государства не было денег на строительство дороги. Парламент обсуждал проведение тендера два месяца. В итоге в отставку ушел премьер-министр Темир Сариев. На его место и назначили Сооронбая Жээнбекова.

«Я первым делом поехал туда. Там строители уже раскурочили мосты и сделали объездные дороги. Если не было денег на дорогу, то не надо было и начинать. Мы надеялись на средства от продажи ЗАО «Альфа телеком», но не смогли его продать. Над этим вопросом работаем сейчас. Нам пришлось в бюджете 1,5 миллиарда сомов найти. Кое-как от Тамчи до Чолпон-Аты дорогу завершили», - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что еще остается незавершенным участок дороги. Его глава правительства призвал закончить в кратчайшие сроки и не политизировать вопрос строительства.
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/44108/
просмотров: 389
Версия для печати
Материалы по теме
Первые грузовики из Кыргызстана отправились по маршруту Бишкек – Кашкар - Урумчи
Трасса Бишкек – Кара-Балта. Стоп-кран в действии
Дорога.kg: вопреки здравому смыслу
Ремонтные работы на автодороге Тараз – Талас - Суусамыр завершат в 2017 году
Нам любые дороги дороги   
Мэрия Кочкор-Аты потратит на ремонт трех дорог более 14 миллионов сомов
На финансирование строительства автодороги Балыкчи – Корумду выделено 680 миллионов сомов
И.о. министра транспорта КР ознакомился с освоением 1 миллиарда 84 миллионов сомов
Первый этап дороги вокруг озера Иссык-Куль обойдется в 6,8 миллиарда сомов
Закупка услуг по капремонту трассы Бишкек – аэропорт «Манас» приостановлена до рассмотрения искового заявления
Популярные новости
Продать месторождения Кара-Кече и Мин-Куш готовы помочь 7 компаний Продать месторождения Кара-Кече и Мин-Куш готовы помочь 7 компаний
Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году
К строительству объектов по проекту CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году К строительству объектов по проекту CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году
Омурбек Текебаев назвал имена чиновников, чьи родственники получили должности в ЕЭК (список) Омурбек Текебаев назвал имена чиновников, чьи родственники получили должности в ЕЭК (список)
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе