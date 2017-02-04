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Экономика

В Кыргызстане государственную ипотеку получили 703 семьи

В 2016 году льготные ипотечные кредиты по программе «Доступное жилье» в Кыргызстане получили 703 семьи. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, объем кредитования составил 822 миллиона сомов. При этом ставки займов по государственной ипотеке снизились с 12 до 10 процентов. На сегодня в списках участников программы более 4 тысяч человек.

«Списки есть во всех банках, которые выдают ипотеку. Интерес к правительственной программе «Доступное жилье» увеличивается», - отметил Мухамметкалый Абулгазиев.
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/44104/
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