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Экономика

Турсезон-2016 в Кыргызстане провалился

Министр экономики Кыргызстана Арзыбек Кожошев назвал туристический сезон 2016 года провальным. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

В 2016 году Кыргызстан посетили 110 тысяч туристов. Это на 12 процентов меньше показателя 2015-го. В правительстве отмечают, что виноваты географическое положение и погодные условия.

«Если бы не II Всемирные игры кочевников, то показатели были бы еще хуже. ВИК привлекли в страну большое число туристов, что положительно сказалось на итогах сезона. При этом в 2017 году мы будем делать упор на увеличение экспортного потенциала Кыргызстана», - отметил Арзыбек Кожошев.
Ссылка: http://new.24.kg/ekonomika/44100/
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